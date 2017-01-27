 Sakatlar dönüyor – Fotomaç – 27 Ocak 2017
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    27 Ocak 2017, Cuma
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    Sakatlar dönüyor

    Sakatlar dönüyor
    Son dönemde sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan Galatasaray'da kulüp doktoru Yener İnce, "Tolga Ciğerci, Sinan Gümüş ve Koray Günter'in tedavileri tamamlandı. Maç oynayıp oynamayacakları kondisyon ekibimize bağlı" dedi. İnce, Serdar Aziz için de "Serdar Aziz'de beklediğimizden de hızlı bir iyileşme var. Fakat bu hemen oynayacağı anlamına gelmiyor" açıklamasını yaptı.
    1. 27 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:15
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