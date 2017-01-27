Dünkü basın toplantısına katılan Luis Cavanda, kendini göstermek için şans beklediğini söylerken sağ bekteki rakibi Sabri'yi de övdü. Belçikalı futbolcu, "Yazılan çizilenin aksine Sabri çok iyi çalışan bir sporcu. Yıllardır burada oynuyor. Ben de forma almak için çalışıyorum" diye konuştu.