 Sabri çok iyi – Fotomaç – 27 Ocak 2017
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    27 Ocak 2017, Cuma
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    Sabri çok iyi

    Sabri çok iyi
    Dünkü basın toplantısına katılan Luis Cavanda, kendini göstermek için şans beklediğini söylerken sağ bekteki rakibi Sabri'yi de övdü. Belçikalı futbolcu, "Yazılan çizilenin aksine Sabri çok iyi çalışan bir sporcu. Yıllardır burada oynuyor. Ben de forma almak için çalışıyorum" diye konuştu.
    1. 27 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:03
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