 Poldi giderse Pato gelecek – Fotomaç – 27 Ocak 2017
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    27 Ocak 2017, Cuma
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    Poldi giderse gelecek

    Poldi giderse Pato gelecek

    Galatasaray’da Alexandre defteri yeniden açıldı. J-League'nin 10 yıllık yayın haklarının 1.7 milyar euro'ya satılmasının ardından Japonya'nın ilk bombasının Lukas Podolski olacağı açıklandı. Bunun üzerine Galatasaray’da Alexandre Pato defteri yeniden açıldı.

    Çin'in ardından Japonya'yı kasıp kavuran Lukas Podolski haberleri, tam küllenmeye yüz tutmuştu ki yeniden alevlendi. J-League'in yayın haklarının 10 yıl için 210 milyar Yen (1.7 milyar euro) karşılığında satılmasının ardından transfer iddiaları Japon medyasını süslemeye başladı. Yayın anlaşması sonrasında J-League İcra Kurulu Başkanı Murai Mitsui, "Önümüzdeki sezondan itibaren dünya çapında oyuncuların Japon Ligi'nde olmasının ligimizin kalitesini artıracağını düşünüyoruz. Ligimizin sponsorları yatırım konusunda destek sözü verdiler. Ben de bu konuda aktif olarak çalışacağım" ifadelerini kullandı. Japon Ligi'nin ilk bombasının ise Lukas Podolski, diğerinin ise Paolo Guerrero olacağı açıklandı.

    KOBE FİYAT ARTTIRACAK
    Bu gelişmenin ardından daha önce Podolski için 3.5 milyon euro öneren Vissel Kobe'nin fiyat artırması bekleniyor. Bu sürpriz gelişmenin ardından Galatasaray da B planını hazırladı. Alman yıldızın takımdan ayrılması halinde Cimbom'un transfer etmeyi düşündüğü isimlerin başında eski göz ağrısı Alexandre Pato geliyor. Sezon başında 3 milyon euro karşılığında Villarreal'e transfer olan ancak beklentileri karşılayamayan Brezilyalı yıldız için menajerler aracılığıyla temasların yeniden başladığı ifade ediliyor.

    SERVET HARCADILAR
    2006'da İnternacional'ın Kıtalararası Kupa'yı kazandığı kadroda dikkatleri çeken , 2007 yılının Ağustos ayında 22 milyon euro'ya Milan'ın yolunu tuttu. Corinthians Brezilyalı yıldız için 15 milyon, Villarreal ise 3 milyon Euro verdi ve golcü oyuncu için bugüne kadar 40 milyon euro bonservis ödenmiş oldu.
    1. 27 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:36
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