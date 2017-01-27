Poldi giderse Pato gelecek
Galatasaray’da Alexandre Pato defteri yeniden açıldı. J-League'nin 10 yıllık yayın haklarının 1.7 milyar euro'ya satılmasının ardından Japonya'nın ilk bombasının Lukas Podolski olacağı açıklandı. Bunun üzerine Galatasaray’da Alexandre Pato defteri yeniden açıldı.
KOBE FİYAT ARTTIRACAK
Bu gelişmenin ardından daha önce Podolski için 3.5 milyon euro öneren Vissel Kobe'nin fiyat artırması bekleniyor. Bu sürpriz gelişmenin ardından Galatasaray da B planını hazırladı. Alman yıldızın takımdan ayrılması halinde Cimbom'un transfer etmeyi düşündüğü isimlerin başında eski göz ağrısı Alexandre Pato geliyor. Sezon başında 3 milyon euro karşılığında Villarreal'e transfer olan ancak beklentileri karşılayamayan Brezilyalı yıldız için menajerler aracılığıyla temasların yeniden başladığı ifade ediliyor.
SERVET HARCADILAR
2006'da İnternacional'ın Kıtalararası Kupa'yı kazandığı kadroda dikkatleri çeken Pato, 2007 yılının Ağustos ayında 22 milyon euro'ya Milan'ın yolunu tuttu. Corinthians Brezilyalı yıldız için 15 milyon, Villarreal ise 3 milyon Euro verdi ve golcü oyuncu için bugüne kadar 40 milyon euro bonservis ödenmiş oldu.
- 27 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:36
- Mehmet Ekici transferinde Beşiktaş'la anlaştık
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Yorum
çelik90 ya kusura bakmayın da; mehmet ekici fener'e gelmek istiyor ama ayrılırken de vefalı davranıp trabzonspor'a bir şeyler kazandırmak istiyor...burada ipler tamamen fenerbahçe ve mehmet ekici'nin elinde. isteseler sene sonu için imza atarlar, siz hala yok beşiktaş ile anlaştık kafasındasınız. burada mehmet'in iyi niyeti suistimal ediliyor.
- Mehmet Ekici transferinde Beşiktaş'la anlaştık
Toplam 26
Yorum
alsın alsın gökhan inl.,tolgay,atiba,oguzhan,talisca,veli,necip bu kadar orta sahaya sahipken bir tane daha alsınlar.Sonra kulüpler neden batıyor?
- Mehmet Ekici transferinde Beşiktaş'la anlaştık
Toplam 26
Yorum
T.s61 Bu adamdan para kazanamasak para sen vericen başkan hiç kıvırma o zaman
Poldi giderse Pato gelecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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