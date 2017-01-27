 Penbe İnegöl’de – Fotomaç – 27 Ocak 2017
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    27 Ocak 2017, Cuma
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    Penbe İnegöl’de

    Penbe İnegöl’de
    Aslan'ın UEFA zaferindeki kadrosunda yer alan isimlerden Ergün Penbe, İnegölspor'un başına geçti. 2. Lig'de mücadele eden İnegöl ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan 44 yaşındaki hoca, "Elimizden geldiğince çalışıp, ekibi iyi yerlere getirmek istiyoruz. Tecrübelerimi oyuncularıma aktaracağım" dedi.
    1. 27 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:08
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