 Muslera’dan tepki – Fotomaç – 27 Ocak 2017
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    27 Ocak 2017, Cuma
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    ’dan tepki

    Muslera’dan tepki
    Aslan'ın 1 numarası Muslera, ülkesi Uruguay'da yayın yapan Nacional Radyo'ya telefonla konuk oldu. Uruguay'da kendilerine yapılan eleştirilere yanıt veren yıldız file bekçisi, "Hayalim ülke futbolunun gelişmesi. Ancak para kazanmak istememiz eleştirilmemeli" diye tepki gösterdi.
    1. 27 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:15
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