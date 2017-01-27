 Maaşlar ödendi – Fotomaç – 27 Ocak 2017
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    27 Ocak 2017, Cuma
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    Maaşlar ödendi

    Maaşlar ödendi
    G.saray'da kulüp çalışanları ocak maaşlarını alabildi. Başkan Dursun Özbek, Galatasaray'da görev yapan çalışanların mağdur olmaması adına yine sarı-kırmızılı kulübe kasa kolaylığı sağladı.
    1. 27 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:13
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