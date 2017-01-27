Lyon’dan onay çıktı

Galatasaray ile adı anılan Lyon'un orta saha oyuncusu Jordan Ferri için Fransız kulübünden açıklama geldi. Teknik direktör Bruno Genesio, "Eğer hem kulübü, hem de kendisini tatmin edecek, iki tarafın menfaatleri doğrultusunda bir teklif gelirse ayrılmasına izin vereceğiz" diye konuştu.