 Lyon’dan onay çıktı – Fotomaç – 27 Ocak 2017
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    27 Ocak 2017, Cuma
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    Lyon’dan onay çıktı

    Lyon’dan onay çıktı
    Galatasaray ile adı anılan Lyon'un orta saha oyuncusu Jordan Ferri için Fransız kulübünden açıklama geldi. Teknik direktör Bruno Genesio, "Eğer hem kulübü, hem de kendisini tatmin edecek, iki tarafın menfaatleri doğrultusunda bir teklif gelirse ayrılmasına izin vereceğiz" diye konuştu.
    1. 27 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:14
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