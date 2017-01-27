 Kadroda zoraki değişim – Fotomaç – 27 Ocak 2017
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    27 Ocak 2017, Cuma
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    Kadroda zoraki değişim

    Kadroda zoraki değişim
    Akhisar maçı öncesi eksiklerin çokluğu Galatasaray Teknik Direktörü 'in işini zorlaştırdı. Cezalı Ahmet Çalık ile Nigel de Jong'un yokluğunda alternatifleri zorlayan Riekerink'in, savunmanın göbeğinde Hakan Balta ile Semih Kaya'yı oynatması bekleniyor. Tecrübeli hocanın, Jong'un yerine de orta alanda Selçuk ile Josue arasında tercih yapacağı belirtildi.
    1. 27 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:09
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