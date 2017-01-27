G.Saray istedi

Deportivo Cali'de oynayan Harold Preciado, Galatasaray'dan teklif aldığını doğruladı. Ülkesinde bir radyoya konuşan Preciado, "Galatasaray'dan bir yazı geldi ancak bazı sorunlardan dolayı gerçekleşmedi. Çin'den de teklifler bulunuyor" dedi.