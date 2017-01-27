 G.Saray istedi – Fotomaç – 27 Ocak 2017
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    27 Ocak 2017, Cuma
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    G.Saray istedi

    G.Saray istedi
    Deportivo Cali'de oynayan Harold Preciado, Galatasaray'dan teklif aldığını doğruladı. Ülkesinde bir radyoya konuşan Preciado, "Galatasaray'dan bir yazı geldi ancak bazı sorunlardan dolayı gerçekleşmedi. Çin'den de teklifler bulunuyor" dedi.
    1. 27 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:13
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