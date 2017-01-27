Galatasaray, TFF'ye şikayet etti
Galatasaray Kulübü, Fenerbahçeli futbolcular Volkan Demirel ve Josef de Souza'ya ceza verilmesi talebiyle TFF Hukuk Müşavirliğine resmi başvuru yaptı.
Sarı kırmızılı yönetim, Galatasaray'a küfür ettikleri gerekçesi ile Volkan Demirel ve Josef De Souza'ya ceza verilmesi için TFF'ye dilekçe sundu. Souza'nın 'Periscope' hesabında sinkaflı ifadenin yer aldığı görüntüsü ve Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel'in basketbol maçının ardından Galatasaray'a küfür içeren tezahürata eşlik ettiği görüntülerin TFF'ye iletildiği öğrenildi.
- 27 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:19
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ekici'yi Beşiktaş'a verdim
Toplam 135
Yorum
Elektrik Sen bos konus bu adam y'a öyle ya da böyle fenere imza atacak bunun dogrulugu su ki öyle olmasydi fener coktan bir 10 num alirdi
- Ekici'yi Beşiktaş'a verdim
Toplam 135
Yorum
Deleman 2 gün evel ekiciye biz bjk söz verdik sezon sonu oradasin ekici cevabi ben fenerden baskasina söz vermedim ben FB gidecem sen de bjk git
- Forvet bilmecesi
Toplam 10
Yorum
Veysel Tabi ki demba ba adebayor bitti bitecek demba ba nın ruhu yeter kartalımıza
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