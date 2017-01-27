 Eren kulübeye Poldi sahaya – Fotomaç – 27 Ocak 2017
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    27 Ocak 2017, Cuma
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    Eren kulübeye Poldi sahaya

    Eren kulübeye Poldi sahaya
    Ligin 19. haftasındaki Akhisar Belediyespor karşılaşmasında G.Saray'ın gol silahı Podolski olacak. Sakatlıktan çıkmasına rağmen Eren Derdiyok'u kulübeye çekecek olan teknik direktör Riekerink, 24Erzican ile oynanan kupa maçında 5 gol atan Alman yıldıza ilk 11'de forma verecek.
    1. 27 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:14
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