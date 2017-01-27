Eren kulübeye Poldi sahaya

Ligin 19. haftasındaki Akhisar Belediyespor karşılaşmasında G.Saray'ın gol silahı Podolski olacak. Sakatlıktan çıkmasına rağmen Eren Derdiyok'u kulübeye çekecek olan teknik direktör Riekerink, 24Erzican ile oynanan kupa maçında 5 gol atan Alman yıldıza ilk 11'de forma verecek.