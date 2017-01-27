Çok mutluyuz

Galatasaray'ın yengesi Yolanthe Cabau ayrılacakları yönündeki haberler için net cümleler kurdu. İstanbul'da mutlu olduklarını tekrarlayan Cabau, "Ben Wes'i takip ediyorum. En doğru kararı vereceğini biliyorum. Şu anda burada mutlu... Kararı ne olursa ben onu destekliyorum" dedi.



