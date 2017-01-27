 Benfica’yı tercih etti – Fotomaç – 27 Ocak 2017
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    27 Ocak 2017, Cuma
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    Benfica’yı tercih etti

    Benfica’yı tercih etti

    Chedjou affedilse de Galatasaray'ın stoper arayışları bitmedi.

    Cimbom, Lisandro Lopez için Benfica'nın kapısını çaldı. 1.87'lik stoper için Galatasaray, Portekiz ekibine 500 bin euro kiralama bedeli ve Arjantinli stoperin tüm maliyetini karşılamayı teklif etti. Benfica teklifi kabul etse de Lopez, tercihini kalmaktan yana kullandı.
    1. 27 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:11
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