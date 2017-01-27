 7 puan kaybetti – Fotomaç – 27 Ocak 2017
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    27 Ocak 2017, Cuma
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    7 puan kaybetti

    7 puan kaybetti
    Galatasaray'ın, yarın oynayacağı Akhisar maçının hakemi Ali Palabıyık oldu. Sarı- kırmızılılar, Palabıyık yönetiminde bu sezon Başakşehir'e 2-1 kaybederken, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. 'ın yönettiği son 4 maçta 1 galibiyet alan Cimbom, 7 puan kaybetti.
    1. 27 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:02
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