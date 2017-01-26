Vargas iddiası
Cimbom bir ara Hoffenheim'lı Edu Vargas'la ilgilenmiş ancak Jan Olde Riekerink istemeyince Şili'li oyuncudan vazgeçilmişti. 27'lik yıldızın Flamengo'ya gideceği belirtiliyordu. Brezilya basını ise "Rotası Flamengo değil Galatasaray olacak" diye yazdı.
- 26 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mehmet Ekici için son teklifimiz...''
Toplam 9
Yorum
BJK 1903 NE ALDIRACAGIZ FENER BJK YAPTIKLARINA SAYSIN BUNU ARTI 5ay SONRA BEDAVAYA FB GITSE NE YAZAR SAMPIYON BJK OLUR SENEYEDE ALIRIZ 1 FORVET BITER
- ''Mehmet Ekici için son teklifimiz...''
Toplam 9
Yorum
Fero Mehmet ekici ikaye FENERBAHCE istese en saglamini alir ama bizde 2. Yari transfer yok
- ''Benim için bir anlamı yok''
Toplam 8
Yorum
bistuyek ÇOK BEKLERSİN
Vargas iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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