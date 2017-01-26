 Vargas iddiası – Fotomaç – 26 Ocak 2017
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    26 Ocak 2017, Perşembe
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    Vargas iddiası

    Vargas iddiası
    Cimbom bir ara Hoffenheim'lı 'la ilgilenmiş ancak Jan Olde Riekerink istemeyince Şili'li oyuncudan vazgeçilmişti. 27'lik yıldızın Flamengo'ya gideceği belirtiliyordu. Brezilya basını ise "Rotası Flamengo değil Galatasaray olacak" diye yazdı.
    1. 26 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:01
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