Ne şovdu ama!
Kupada Galatasaray’ın 24Erzincan’ı 6-2 yendiği maçta 5 kez ağları sarsan Alman forvet futbol gündemini salladı. Japonya'dan ABD'ye tüm basın onun gollerini konuşuyor. İngilizler ise şöyle yazdı: "Arsenalliler arkasından ağlıyor.
Bir tarafta hakkında "Çin'e mi gidiyor, Japonya'ya mı?" diye transfer söylentileri dolaşan Lukas Podolski, kupa maçında 24Erzincan'a karşı sahaya çıktı, işini fazlasıyla yaptı. Sarı-kırmızılıların golcüsü 6-2'lik görkemli zaferde fileleri 5 kez sarsarken dünya futbol gündeminin merkezine de Poldi oturdu. Ülkesi Almanya'da tüm basın 30 yaşındaki yıldızın gol videolarını paylaştı ve Podolski'nin büyük bir gösteri sunduğunu yazdı. İtalyan ve İspanyollar da 5 gollük şova kayıtsız kalmazken bir dönem formasını giydiği Arsenalliler ise Poldi'yi iç çekerek izledi.
'ONU SATMAMALIYDIK'
Galatasaray taraftarı Podolski'nin golleriyle coşarken onun takımda kalması için sarı-kırmızılı yönetimi mesaj yağmuruna tuttu. Aynı anda ise İngiltere'de hüzün vardı. Ada basını Poldi'yi göklere çıkarırken Arsenal taraftarının onun arkasından ağladığını belirtti. Arsenal'e gönül verenler "Podolski 5 gol attı ve şu an bizde oynamıyor, çok acı", "Şu anda Podolski'yi Arsenal formasıyla hayal edin, goller ve asistler garantiydi", "Podolski'yi asla satmamalıydık" yazdılar.
JAPONLAR NİYE İSTESİN Kİ!
Bu söz Podolski'nin Kölner Express Gazetesi'ndeki yakın arkadaşı Tobias Lempe'ye ait... Lempe "Japonya'dan bir teklif olduğunu sanmıyorum. Onlar Çinliler gibi futbola yatırım yapmıyorlar. Bence Galatasaray yüksek maaşından kurtulmak için satmak istiyor olabilir" diye konuştu.
5 ŞUTTA 5 GOL
Lukas Podolski, 24Erzincan'a karşı kusursuz bir performans sergiledi. Alman forvet kaleyi bulan 5 isabetli şutunu da ağlarla buluşturarak neredeyse inanılmazı başardı.
"POGOOOLSKİ"
Poldi'nin 5 gollük tarihi şovu her yerde geniş yankı buldu. "Pogooolski" başlığı atan da vardı, son günlerin meşhur tuz dökme hareketini kullanan da.
FORMASI SONER EFE'DE
Lukas Podolski 5 gol attığı formayı Soner Efe isimli bir hayranına verdi. 6 ay önce geçirdiği trafik kazası sonrası engelli olan Soner, Podolski'nin yakın arkadaşı Ümit Akbulut sayesinde yıldız futbolcuyla buluştu. Dünyalar minik Soner'in olurken Alman forvet "Ben sokaklardan geldim. Almanya'da kimsesizler için bir okulum var" dedi.
'ONU SATMAMALIYDIK'
Galatasaray taraftarı Podolski'nin golleriyle coşarken onun takımda kalması için sarı-kırmızılı yönetimi mesaj yağmuruna tuttu. Aynı anda ise İngiltere'de hüzün vardı. Ada basını Poldi'yi göklere çıkarırken Arsenal taraftarının onun arkasından ağladığını belirtti. Arsenal'e gönül verenler "Podolski 5 gol attı ve şu an bizde oynamıyor, çok acı", "Şu anda Podolski'yi Arsenal formasıyla hayal edin, goller ve asistler garantiydi", "Podolski'yi asla satmamalıydık" yazdılar.
JAPONLAR NİYE İSTESİN Kİ!
Bu söz Podolski'nin Kölner Express Gazetesi'ndeki yakın arkadaşı Tobias Lempe'ye ait... Lempe "Japonya'dan bir teklif olduğunu sanmıyorum. Onlar Çinliler gibi futbola yatırım yapmıyorlar. Bence Galatasaray yüksek maaşından kurtulmak için satmak istiyor olabilir" diye konuştu.
5 ŞUTTA 5 GOL
Lukas Podolski, 24Erzincan'a karşı kusursuz bir performans sergiledi. Alman forvet kaleyi bulan 5 isabetli şutunu da ağlarla buluşturarak neredeyse inanılmazı başardı.
"POGOOOLSKİ"
Poldi'nin 5 gollük tarihi şovu her yerde geniş yankı buldu. "Pogooolski" başlığı atan da vardı, son günlerin meşhur tuz dökme hareketini kullanan da.
FORMASI SONER EFE'DE
Lukas Podolski 5 gol attığı formayı Soner Efe isimli bir hayranına verdi. 6 ay önce geçirdiği trafik kazası sonrası engelli olan Soner, Podolski'nin yakın arkadaşı Ümit Akbulut sayesinde yıldız futbolcuyla buluştu. Dünyalar minik Soner'in olurken Alman forvet "Ben sokaklardan geldim. Almanya'da kimsesizler için bir okulum var" dedi.
- 26 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 05:01
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mehmet Ekici için son teklifimiz...''
Toplam 9
Yorum
BJK 1903 NE ALDIRACAGIZ FENER BJK YAPTIKLARINA SAYSIN BUNU ARTI 5ay SONRA BEDAVAYA FB GITSE NE YAZAR SAMPIYON BJK OLUR SENEYEDE ALIRIZ 1 FORVET BITER
- ''Mehmet Ekici için son teklifimiz...''
Toplam 9
Yorum
Fero Mehmet ekici ikaye FENERBAHCE istese en saglamini alir ama bizde 2. Yari transfer yok
- ''Benim için bir anlamı yok''
Toplam 8
Yorum
bistuyek ÇOK BEKLERSİN
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