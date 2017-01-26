 Kaptanın takımı galip – Fotomaç – 26 Ocak 2017
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    26 Ocak 2017, Perşembe
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    Kaptanın takımı galip

    Kaptanın takımı galip
    , 24Erzincan maçının ardından Akhisar karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Kupa maçında forma giyenler günü yenileme çalışmasıyla tamamladı, diğerleri top kapma ve 6'ya 6 çift kale oynadı. Selçuk İnan'ın oynadığı takım kazandı.
    1. 26 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:08
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