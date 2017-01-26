Kaptanın takımı galip
Galatasaray, 24Erzincan maçının ardından Akhisar karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Kupa maçında forma giyenler günü yenileme çalışmasıyla tamamladı, diğerleri top kapma ve 6'ya 6 çift kale oynadı. Selçuk İnan'ın oynadığı takım kazandı.
- 26 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mehmet Ekici için son teklifimiz...''
Toplam 9
Yorum
BJK 1903 NE ALDIRACAGIZ FENER BJK YAPTIKLARINA SAYSIN BUNU ARTI 5ay SONRA BEDAVAYA FB GITSE NE YAZAR SAMPIYON BJK OLUR SENEYEDE ALIRIZ 1 FORVET BITER
- ''Mehmet Ekici için son teklifimiz...''
Toplam 9
Yorum
Fero Mehmet ekici ikaye FENERBAHCE istese en saglamini alir ama bizde 2. Yari transfer yok
- ''Benim için bir anlamı yok''
Toplam 8
Yorum
bistuyek ÇOK BEKLERSİN
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