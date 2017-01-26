''G.Saray rezil etti!''
Galatasaray Odeabank'ın THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında sahasında İsrail ekibi Maccabi FOX'u 39 sayı farkla 102-63 yenmesi İsrail basınında da geniş yankı buldu. Jerusalem Post, G.Saray'ın Maccabi'ye 1976'dan beri en ağır yenilgiyi tattırdığını belirtip "Bizi rezil ettiler" başlığını attı.
- 26 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 05:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mehmet Ekici için son teklifimiz...''
Toplam 9
Yorum
BJK 1903 NE ALDIRACAGIZ FENER BJK YAPTIKLARINA SAYSIN BUNU ARTI 5ay SONRA BEDAVAYA FB GITSE NE YAZAR SAMPIYON BJK OLUR SENEYEDE ALIRIZ 1 FORVET BITER
- ''Mehmet Ekici için son teklifimiz...''
Toplam 9
Yorum
Fero Mehmet ekici ikaye FENERBAHCE istese en saglamini alir ama bizde 2. Yari transfer yok
- ''Benim için bir anlamı yok''
Toplam 8
Yorum
bistuyek ÇOK BEKLERSİN
''G.Saray rezil etti!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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