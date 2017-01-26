 ''G.Saray rezil etti!'' – Fotomaç – 26 Ocak 2017
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    26 Ocak 2017, Perşembe
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    ''G.Saray rezil etti!''

    ''G.Saray rezil etti!''
    'ın THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında sahasında İsrail ekibi Maccabi FOX'u 39 sayı farkla 102-63 yenmesi İsrail basınında da geniş yankı buldu. Jerusalem Post, G.Saray'ın Maccabi'ye 1976'dan beri en ağır yenilgiyi tattırdığını belirtip "Bizi rezil ettiler" başlığını attı.

    1. 26 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 05:09
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