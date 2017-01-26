Cüneyt Çakır’a maç yok
Karabük yenilgisini unutamayan Galatasaray yönetimi, hakem Cüneyt Çakır'ı hem federasyona hem de MHK'ye şikayet etti. Cimbom'un bu sert çıkışı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK'nın sarı-kırmızılı kulübe bu sezon maçlarına bir daha Cüneyt Çakır'ın atanmayacağı konusunda garanti verdiği ileri sürüldü.
- 26 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 05:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mehmet Ekici için son teklifimiz...''
Toplam 9
Yorum
BJK 1903 NE ALDIRACAGIZ FENER BJK YAPTIKLARINA SAYSIN BUNU ARTI 5ay SONRA BEDAVAYA FB GITSE NE YAZAR SAMPIYON BJK OLUR SENEYEDE ALIRIZ 1 FORVET BITER
- ''Mehmet Ekici için son teklifimiz...''
Toplam 9
Yorum
Fero Mehmet ekici ikaye FENERBAHCE istese en saglamini alir ama bizde 2. Yari transfer yok
- ''Benim için bir anlamı yok''
Toplam 8
Yorum
bistuyek ÇOK BEKLERSİN
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