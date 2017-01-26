 Cüneyt Çakır’a maç yok – Fotomaç – 26 Ocak 2017
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    26 Ocak 2017, Perşembe
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    ’a maç yok

    Cüneyt Çakır’a maç yok
    Karabük yenilgisini unutamayan yönetimi, hakem 'ı hem federasyona hem de 'ye şikayet etti. Cimbom'un bu sert çıkışı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK'nın sarı-kırmızılı kulübe bu sezon maçlarına bir daha Cüneyt Çakır'ın atanmayacağı konusunda garanti verdiği ileri sürüldü.
    1. 26 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 05:02
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