Bruma’nın derdi başka
Kupadaki Erzincan maçında oyundan alındıktan sonra sinirli hareketleri ile tepki çeken Portekizli’nin bu hırçınlığının sebebi olarak Tottenham’a gitmesine izin verilmemesi gösterildi.
Bruma, kupada oynanan Erzincan maçındaki hareketiyle bardağı taşırdı... Teknik direktör Riekerink'in oyundan aldıktan sonra soyunma odasına giderken kolundan tutarak kulübeye oturttuğu Bruma için yönetimde çatlak sesler oluştu. Her fırsatta Premier Lig'de oynamak istediğini söyleyen Portekizli'nin bu gerginliğinin Tottenham'a gitmesine izin verilmemesi sebebiyle olduğu dillendiriliyor.
KIZMA SEBEBİ O DEĞİL!
Öte yandan Bruma'nın verdiği tepkinin oyundan çıkmasına değil, Riekerink tarafından kendisinin diğer kanatta oynamasını istemesine bağlı olduğu bildirildi. 22 yaşındaki oyuncunun Hollandalı hocaya "Benim yerim sol kanat. Sana bunu söylemiştim" diyerek, oyundan alınmasına değil, istemediği mevkide oynatılmasına kızdığı ifade edildi.
CEZA VERMEZSEK DENGE BOZULUR
Bruma'nın yaptığı son hareket tartışma konusu olurken daha önce benzer tavırlar yüzünden Yasin, Sinan Gümüş, Selçuk İnan ve Chedjou'ya ceza verildiğini hatırlatan yöneticiler Portekizli oyuncuya da ceza istedi. Yönetici Cengiz Özyalçın, bu hareketin cezasız kalması durumunda takım içinde dalgalanmaların olacağını söyledi.
KENDİSİ İÇİN OYNUYOR
Bruma'nın bu haraketleri Galatasaraylı taraftarların da oldukça tepkisini çekti. Twitter'da Bruma'yı eleştiren tweetler atan sarı-kırmızılılar, "Rodrigues takım için oynuyor. Bruma ise kendisi için" yorumları yaptılar. Portekizli futbolcu, Erzincan mücadelesinde de 2 kez müsait durumdaki Podolski'ye pas vermek yerine kendisi şut atınca takım arkadaşının tepkisini çekmişti.
KIZMA SEBEBİ O DEĞİL!
Öte yandan Bruma'nın verdiği tepkinin oyundan çıkmasına değil, Riekerink tarafından kendisinin diğer kanatta oynamasını istemesine bağlı olduğu bildirildi. 22 yaşındaki oyuncunun Hollandalı hocaya "Benim yerim sol kanat. Sana bunu söylemiştim" diyerek, oyundan alınmasına değil, istemediği mevkide oynatılmasına kızdığı ifade edildi.
CEZA VERMEZSEK DENGE BOZULUR
Bruma'nın yaptığı son hareket tartışma konusu olurken daha önce benzer tavırlar yüzünden Yasin, Sinan Gümüş, Selçuk İnan ve Chedjou'ya ceza verildiğini hatırlatan yöneticiler Portekizli oyuncuya da ceza istedi. Yönetici Cengiz Özyalçın, bu hareketin cezasız kalması durumunda takım içinde dalgalanmaların olacağını söyledi.
KENDİSİ İÇİN OYNUYOR
Bruma'nın bu haraketleri Galatasaraylı taraftarların da oldukça tepkisini çekti. Twitter'da Bruma'yı eleştiren tweetler atan sarı-kırmızılılar, "Rodrigues takım için oynuyor. Bruma ise kendisi için" yorumları yaptılar. Portekizli futbolcu, Erzincan mücadelesinde de 2 kez müsait durumdaki Podolski'ye pas vermek yerine kendisi şut atınca takım arkadaşının tepkisini çekmişti.
- 26 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 04:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mehmet Ekici için son teklifimiz...''
Toplam 9
Yorum
BJK 1903 NE ALDIRACAGIZ FENER BJK YAPTIKLARINA SAYSIN BUNU ARTI 5ay SONRA BEDAVAYA FB GITSE NE YAZAR SAMPIYON BJK OLUR SENEYEDE ALIRIZ 1 FORVET BITER
- ''Mehmet Ekici için son teklifimiz...''
Toplam 9
Yorum
Fero Mehmet ekici ikaye FENERBAHCE istese en saglamini alir ama bizde 2. Yari transfer yok
- ''Benim için bir anlamı yok''
Toplam 8
Yorum
bistuyek ÇOK BEKLERSİN
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