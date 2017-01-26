Başkanlık niyeti yok!
Yeniden başkanlığa aday olup olmayacağı tartışılan Ünal Aysal, böyle bir niyetinin olmadığını açıkladı. Eski başkan, "Aday olmaktansa benimle aynı felsefeyi taşıyan genç, enerjik bir adayı desteklemeyi tercih ederim" diyerek son noktayı koydu.
- 26 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 05:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mehmet Ekici için son teklifimiz...''
Toplam 9
Yorum
BJK 1903 NE ALDIRACAGIZ FENER BJK YAPTIKLARINA SAYSIN BUNU ARTI 5ay SONRA BEDAVAYA FB GITSE NE YAZAR SAMPIYON BJK OLUR SENEYEDE ALIRIZ 1 FORVET BITER
- ''Mehmet Ekici için son teklifimiz...''
Toplam 9
Yorum
Fero Mehmet ekici ikaye FENERBAHCE istese en saglamini alir ama bizde 2. Yari transfer yok
- ''Benim için bir anlamı yok''
Toplam 8
Yorum
bistuyek ÇOK BEKLERSİN
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