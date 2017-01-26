Başkanlık niyeti yok!

Yeniden başkanlığa aday olup olmayacağı tartışılan Ünal Aysal, böyle bir niyetinin olmadığını açıkladı. Eski başkan, "Aday olmaktansa benimle aynı felsefeyi taşıyan genç, enerjik bir adayı desteklemeyi tercih ederim" diyerek son noktayı koydu.