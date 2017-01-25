 Yeniden kadroda – Fotomaç – 25 Ocak 2017
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    25 Ocak 2017, Çarşamba
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    Yeniden kadroda

    Yeniden kadroda
    'da stoper krizi içerden çözüldü. Karabük deplasmanında gördüğü sarı kartla Ahmet Çalık'ın cezalı duruma düşmesi Jan Olde Riekerink'i zor duruma soktu. Serdar Aziz'in sakatlığının devam etmesi, Koray Günter'in henüz hazır olmaması 'yu yeniden gündeme taşıdı. Dünkü yönetim kurulu toplantısında konu masaya yatırılırken oyuncunun uyarılması ve affedilmesi kararlaştırıldı. Kamerunlu, Akhisar maçında kadroda yer alacak.
    1. 25 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:38
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