 Yeni adresi Chile – Fotomaç – 25 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Ocak 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Yeni adresi Chile

    Yeni adresi Chile
    G.Saray'ın sözleşmesini feshettiği Lucas Ontivero'nun yeni adresi belli oldu. 22 yaşındaki Arjantinli forvet, Şili takımlarından Universidad de Chile'yle el sıkıştı. Transferin birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor.
    1. 25 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:51
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yeni adresi Chile haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.