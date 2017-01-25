''Umarım Poldi kalır''
Galatasaray’ın hocası Jan Olde Riekerink, 24Erzincan’a karşı kusursuz oynadıklarını belirtti. Podolski’nin kalmasını istedi.
Aslan, Ziraat Türkiye Kupası'nda gruptaki son maçında 24Erzincan'ı rahat geçerken teknik direktör Jan Olde Riekerink de oynanan futbolu beğendi. Hollandalı çalıştırıcı şunları söyledi: "Maçın başından sonuna kadar iyi oynadık. Maçı çok ciddiye aldık. 2-0 öne geçtikten sonra bocaladığımız bir dönemde 2 gol yedik ama ardından çabuk toparlandık. Hedefimiz bu kupayı 4. kez üst üste kazanmak. Bunu başarmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Podolski için ayrıca konuşmak gerekiyor. Poldi muhteşem bir maç çıkardı. Bu kadar özel bir performans izlettirdiği için ona teşekkür ediyorum. İlk günden beri çok güvendiğim bir futbolcu. Umarım bizimle kalır. Ancak giderse de B planımız var."
- 25 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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ali 32 Yaş, çok da ileri değil, Selçuk İnan 35 yaşında! Rodallega çok iyi bir transfer, son üç yılın en iyi santrforu, Trabzon'a gelen.
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Rebel Muhammet besir golcu oynatsana cocugu yusuf yazici nasil oynuyo simdi illaki yabancimi olacak sunk N doye?
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BJK CENK SAKATLANSA SADECE ÖMER KALIYOR ? EN KÖTÜ DEMBABA YINE İYİDİR.
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