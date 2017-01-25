Şampiyonlar Ligi'nde efsane!
Cimbom, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde tüm zamanların puan tablosunda ilk 25’e giren tek Türk takımı oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların puan tablosu yayınlanırken, Avrupa fatihi Galatasaray, ilk 25'e giren tek Türk takımı olmayı başardı. Galatasaray, 14 kez katıldığı turnuvada, aldığı puanlar sayesinde 80 puan toplayarak listede İngiltere'den Manchester City, İtalya'dan Roma ve Napoli gibi takımları geride bırakarak 23. oldu.
RAKİPLERİNİ GEÇTİ
135 takımdan oluşan geniş listede Fenerbahçe ve Beşiktaş ilk 50 ekip arasına girse de Galatasaray'ın çok gerisinde kaldı. İki takımın da 6'şar kez mücadele ettiği turnuvada Fenerbahçe, 28 puanla 47'nci, Beşiktaş da 25 puanla 50'nci sıraya yerleşti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birer defa yer alan Trabzonspor, 6 puanla 92'nci, Bursaspor ise bir puanla 129'uncu sırada yer buldu.
İSPANYOL HAKİMİYETİ
Real Madrid takımı, puan tablosunda zirvenin sahibi oldu. Real Madrid, 21 kez katıldığı ligde 319 puanla rakiplerini geride bıraktı. En yakın takipçisi bir diğer İspanyol ekibi Barcelona da 21 kez mücadele ettiği turnuvada 314 puan topladı. Listenin 3. sırasında ise 20 defa boy gösterdiği Şampiyonlar Ligi'nde 284 puan elde eden Bayern yer aldı.
8 TAKIM ARASINA GİRDİ
Şampiyonlar Ligi'nde en çok maça çıkan Türk takımı olan sarı-kırmızılılar bu süreçte 14 kez Kupa 1'e katılırken 104 karşılaşmada sahada yer aldı. Galatasaray, bu 25 yılda iki kez çeyrek final oynarken bir kez de son 16 turuna kalmayı başardı. Galatasaray, farklı formatta oynanan 1993-94 sezonunda iki eleme turunu geçerek grup aşamasında mücadele eden 8 takımdan biri olmuştu.
Şampiyonlar Ligi'nde 104 maçta 27 galibiyet, 26 beraberlik, 51 mağlubiyetlik karneye sahip sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda 106 gol atıp, kalesinde 175 gol gördü.
UEFA'nın listesinde zirvede yer alan Real Madrid, 21 kez Şampiyonlar Ligi'nde yer alırken, kupayı 5 kez müzesine götürmeyi başardı.
RAKİPLERİNİ GEÇTİ
135 takımdan oluşan geniş listede Fenerbahçe ve Beşiktaş ilk 50 ekip arasına girse de Galatasaray'ın çok gerisinde kaldı. İki takımın da 6'şar kez mücadele ettiği turnuvada Fenerbahçe, 28 puanla 47'nci, Beşiktaş da 25 puanla 50'nci sıraya yerleşti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birer defa yer alan Trabzonspor, 6 puanla 92'nci, Bursaspor ise bir puanla 129'uncu sırada yer buldu.
İSPANYOL HAKİMİYETİ
Real Madrid takımı, puan tablosunda zirvenin sahibi oldu. Real Madrid, 21 kez katıldığı ligde 319 puanla rakiplerini geride bıraktı. En yakın takipçisi bir diğer İspanyol ekibi Barcelona da 21 kez mücadele ettiği turnuvada 314 puan topladı. Listenin 3. sırasında ise 20 defa boy gösterdiği Şampiyonlar Ligi'nde 284 puan elde eden Bayern yer aldı.
8 TAKIM ARASINA GİRDİ
Şampiyonlar Ligi'nde en çok maça çıkan Türk takımı olan sarı-kırmızılılar bu süreçte 14 kez Kupa 1'e katılırken 104 karşılaşmada sahada yer aldı. Galatasaray, bu 25 yılda iki kez çeyrek final oynarken bir kez de son 16 turuna kalmayı başardı. Galatasaray, farklı formatta oynanan 1993-94 sezonunda iki eleme turunu geçerek grup aşamasında mücadele eden 8 takımdan biri olmuştu.
Şampiyonlar Ligi'nde 104 maçta 27 galibiyet, 26 beraberlik, 51 mağlubiyetlik karneye sahip sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda 106 gol atıp, kalesinde 175 gol gördü.
UEFA'nın listesinde zirvede yer alan Real Madrid, 21 kez Şampiyonlar Ligi'nde yer alırken, kupayı 5 kez müzesine götürmeyi başardı.
- 25 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rodallega resmen Trabzonspor'da
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ali 32 Yaş, çok da ileri değil, Selçuk İnan 35 yaşında! Rodallega çok iyi bir transfer, son üç yılın en iyi santrforu, Trabzon'a gelen.
- Çok daha iyi olacağız
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Rebel Muhammet besir golcu oynatsana cocugu yusuf yazici nasil oynuyo simdi illaki yabancimi olacak sunk N doye?
- Beşiktaş'tan Demba Ba bombası
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BJK CENK SAKATLANSA SADECE ÖMER KALIYOR ? EN KÖTÜ DEMBABA YINE İYİDİR.
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