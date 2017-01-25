 Riekerink veto etti – Fotomaç – 25 Ocak 2017
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    25 Ocak 2017, Çarşamba
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    veto etti

    Riekerink veto etti
    Forvet transferi yapmayı planlayan 'ın gündemine son olarak geldi. Ancak, yetersiz bulduğu için 'in İsveçli için olumsuz rapor verdiği bildirildi.
    1. 25 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:33
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