Pogoooolski
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu’ndaki son maçında Anagold 24Erzincanspor’u 6-2 yenip son 16 turuna kaldı. Türk Telekom Arena’da 5 gole imza atan Lukas Podolski, Japonya’ya gidiyor iddialarına inat “Ben buradayım” dedi.
Cimbom müzesine götürmekte aşina olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon grup aşamasında zorlandı. Liderlik koltuğunu Tuzlaspor'a, işini de son maça bırakan sarı-kırmızılılar, TT Arena'da 24Erzincanspor ile karşı karşıya geldi. G.Saray karşılaşmaya oldukça istekli ve hızlı girdi. Dakikalar 4'ü gösterirke hesabı açan (1-0) Podolski, 6 dakika sonra skoru 2-0 yaptı.
10 DAKiKALIK ŞOK!
Herkes maçın Galatasaray için kolay geçeceğini tahmin ederken kolay gol yeme hastalığı yine ortaya çıktı. 15'te Yasin'in Hagivari golüyle fark 1'e indi Ataklarını sürdüren 24Erzincanspor, 25. dakikada Ahmet Kaan'ın golüyle skoru 2-2'ye getirdi. Ancak Galatasaray şoku çabuk atlattı. 27'de yeni transfer Garry Rodrigues skoru 3-2'ye getirdi ve sarı-kırmızılılar bir kez daha öne geçmiş oldu.
RAKİP BAŞAKŞEHİR
Maçın ikinci yarısında da tam anlamıyla 'Podolski şov' vardı. Adı Japon kulübü Vissel Kobe ile anılan tecrübeli forvet 52, 55 ve 63. dakikalarda 3 gol daha kaydetti. Galatasaray, 24Erzincanspor'u 6-2 yenerek turu atladı. Podolski de efsane golcü Jardel'den sonra bir maçta 5 gol atan ilk Galatasaraylı oldu. Sarıkırmızılılar son 16 turunda Medipol Başakşehir'e konuk olacak.
GARRY RODRİGUES İLK GOLÜNÜ YAZDI
Aslan'ın devre arasında PAOK'tan renklerine bağladığı Garry Rodrigues hesabı açtı. Dün sağ kanatta forma giyen Yeşil Burun Adalı futbolcu ilk yarıda Podolski'nin ortasında müsait bir fırsatı harcadıktan sonra ikinciyi affetmedi. Ceza alanı içinde boşta kalan topu ağlara gönderip G.Sara'daki ilk golünü attı.
LİNNES SÜPERDİ
Norveç'ten sağ bek olarak gelen Martin Linnes, Lionel Carole'ün yerine sol bekte görev yaptı. Daha önce de bu bölgedeki performansı beğenilen Norveçli yıldız, dün yine etkili bir görüntü çizdi. Sürekli bindirmeleri ve ortalarıyla taraftarın alkışını aldı.
BEŞ DEĞİŞİKLİK YAPTI
Jan Olde Riekerink, Karabük'e 2-1 yenilen takımda 5 değişikliğe gitti. Muslera, Hakan Balta, Carole, Selçuk ve Yasin'in yerlerine Erzincan'a karşı Cenk, Semih Kaya, Linnes, Rodrigues ve Sneijder forma giydi.
SNEİJDER 2 KEZ DİREĞE TAKILDI
Galatasaray'ın maestrosu Wesley Sneijder'in dün sahada olması işleri hemen değiştirdi. Tüm takım müthiş paslaşırken Hollandalı yıldız da arkadaşlarını iyi yönlendirdi. Ancak 'Altın Portakal' gol yollarında şanssızdı. 32 yaşındaki futbolcu, iki muhteşem vuruşunda kaleciyi geçmesine rağmen direkleri aşamadı. Tecrübeli oyuncu maç sonunda alkışlandı.
MUSLERA'SIZ KALE DARMADAĞIN OLDU
Jan Olde Riekerink kupa maçlarında Fernando Muslera'yı oynatmadı. Yerine Cenk Gönen forma giydi. Sarı-kırmızılı ekip, Uruguaylı eldivenin oynamadığı tüm kupa maçlarında gol yedi. 6 grup maçında da kalesini gole kapatamadı.
Savaş ÇORLU
10 DAKiKALIK ŞOK!
Herkes maçın Galatasaray için kolay geçeceğini tahmin ederken kolay gol yeme hastalığı yine ortaya çıktı. 15'te Yasin'in Hagivari golüyle fark 1'e indi Ataklarını sürdüren 24Erzincanspor, 25. dakikada Ahmet Kaan'ın golüyle skoru 2-2'ye getirdi. Ancak Galatasaray şoku çabuk atlattı. 27'de yeni transfer Garry Rodrigues skoru 3-2'ye getirdi ve sarı-kırmızılılar bir kez daha öne geçmiş oldu.
RAKİP BAŞAKŞEHİR
Maçın ikinci yarısında da tam anlamıyla 'Podolski şov' vardı. Adı Japon kulübü Vissel Kobe ile anılan tecrübeli forvet 52, 55 ve 63. dakikalarda 3 gol daha kaydetti. Galatasaray, 24Erzincanspor'u 6-2 yenerek turu atladı. Podolski de efsane golcü Jardel'den sonra bir maçta 5 gol atan ilk Galatasaraylı oldu. Sarıkırmızılılar son 16 turunda Medipol Başakşehir'e konuk olacak.
GARRY RODRİGUES İLK GOLÜNÜ YAZDI
Aslan'ın devre arasında PAOK'tan renklerine bağladığı Garry Rodrigues hesabı açtı. Dün sağ kanatta forma giyen Yeşil Burun Adalı futbolcu ilk yarıda Podolski'nin ortasında müsait bir fırsatı harcadıktan sonra ikinciyi affetmedi. Ceza alanı içinde boşta kalan topu ağlara gönderip G.Sara'daki ilk golünü attı.
LİNNES SÜPERDİ
Norveç'ten sağ bek olarak gelen Martin Linnes, Lionel Carole'ün yerine sol bekte görev yaptı. Daha önce de bu bölgedeki performansı beğenilen Norveçli yıldız, dün yine etkili bir görüntü çizdi. Sürekli bindirmeleri ve ortalarıyla taraftarın alkışını aldı.
BEŞ DEĞİŞİKLİK YAPTI
Jan Olde Riekerink, Karabük'e 2-1 yenilen takımda 5 değişikliğe gitti. Muslera, Hakan Balta, Carole, Selçuk ve Yasin'in yerlerine Erzincan'a karşı Cenk, Semih Kaya, Linnes, Rodrigues ve Sneijder forma giydi.
SNEİJDER 2 KEZ DİREĞE TAKILDI
Galatasaray'ın maestrosu Wesley Sneijder'in dün sahada olması işleri hemen değiştirdi. Tüm takım müthiş paslaşırken Hollandalı yıldız da arkadaşlarını iyi yönlendirdi. Ancak 'Altın Portakal' gol yollarında şanssızdı. 32 yaşındaki futbolcu, iki muhteşem vuruşunda kaleciyi geçmesine rağmen direkleri aşamadı. Tecrübeli oyuncu maç sonunda alkışlandı.
MUSLERA'SIZ KALE DARMADAĞIN OLDU
Jan Olde Riekerink kupa maçlarında Fernando Muslera'yı oynatmadı. Yerine Cenk Gönen forma giydi. Sarı-kırmızılı ekip, Uruguaylı eldivenin oynamadığı tüm kupa maçlarında gol yedi. 6 grup maçında da kalesini gole kapatamadı.
Savaş ÇORLU
- 25 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rodallega resmen Trabzonspor'da
Toplam 29
Yorum
ali 32 Yaş, çok da ileri değil, Selçuk İnan 35 yaşında! Rodallega çok iyi bir transfer, son üç yılın en iyi santrforu, Trabzon'a gelen.
- Çok daha iyi olacağız
Toplam 5
Yorum
Rebel Muhammet besir golcu oynatsana cocugu yusuf yazici nasil oynuyo simdi illaki yabancimi olacak sunk N doye?
- Beşiktaş'tan Demba Ba bombası
Toplam 37
Yorum
BJK CENK SAKATLANSA SADECE ÖMER KALIYOR ? EN KÖTÜ DEMBABA YINE İYİDİR.
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