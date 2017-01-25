Podolski'den örnek davranış
Ziraat Türkiye Kupası'nda kaydettiği 5 gol ile dikkatleri üzerine çeken Lukas Podolski, formasını Soner Efe'ye hediye etti.
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzincanspor karşısında attığı 5 gol ile şov yapan Lukas Podolski, saha dışında da gösterdiği duruşla beğeni topluyor.
Yaklaşık altı ay önce kendisine bir aracın çarpması sonucu yatağa mahkum olan Soner Efe isimli genç çocuğa, Alman futbolcudan yardım eli uzandı.
Koyu bir Galatasaraylı olan Soner Efe, Galatasaraylı yıldız Lukas Podolski ile buluştu. Podolski kupada 5 gol attığı maçtaki formasını verdi.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yıldız futbolcu Lukas Podolski "Ben sokaktan geldim Almanya'da benim de kimsesizler için bir okulum var. Her zaman yardım ediyorum bundan da gurur duyuyorum. Bugünkü maçta giydiğim formayı da Soner Efe'ye verdim" diye konuştu.
Efe'ye aracıyla vurduktan sonra yol kenarında bırakarak kayıplara karışan bir kişi hala bulunamadı.
Yaklaşık altı ay önce kendisine bir aracın çarpması sonucu yatağa mahkum olan Soner Efe isimli genç çocuğa, Alman futbolcudan yardım eli uzandı.
Koyu bir Galatasaraylı olan Soner Efe, Galatasaraylı yıldız Lukas Podolski ile buluştu. Podolski kupada 5 gol attığı maçtaki formasını verdi.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yıldız futbolcu Lukas Podolski "Ben sokaktan geldim Almanya'da benim de kimsesizler için bir okulum var. Her zaman yardım ediyorum bundan da gurur duyuyorum. Bugünkü maçta giydiğim formayı da Soner Efe'ye verdim" diye konuştu.
Efe'ye aracıyla vurduktan sonra yol kenarında bırakarak kayıplara karışan bir kişi hala bulunamadı.
- 25 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:29
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fener'den Eto'o atağı
Toplam 167
Yorum
beko 8 tane forvet dizip ne amaçlıyon aziz.van persie yi hazırla 10 numara oynat.cenaze evine döndü kadro topladınız 30 yaşları
- Derdiyok riske edilmedi
Toplam 2
Yorum
vay adama dogru düzgün top gitmiyor ki orta açan yok ki
- Yeniler formaya ambargo koydu
Toplam 3
Yorum
TS Sen gec koltuga o zaman. Konusmaktan baska birsey bilmiyorsunuz zaten.
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