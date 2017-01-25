 Podolski efsaneler arasına adını yazdırdı – Fotomaç – 25 Ocak 2017
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    25 Ocak 2017, Çarşamba
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    efsaneler arasına adını yazdırdı

    Podolski efsaneler arasına adını yazdırdı

    Galatasaray'ın Alman futbolcusu Lukas 6-2 kazanılan 24Erzincanspor maçında rakip filelere 5 gol attı ve sarı kırmızılıların tarihinde "Bir maçta 5 gol atan futbolcular" arasına katıldı.

    1959 sonrasındaki profesyonel futbol tarihinde bir maçta 5 gol atan ilk futbolcu olmuştu. Taçsız Kral 24 Ekim 1959'da 8-0 kazanılan Altınordu maçında 5 gole imza atmıştı...

    1985-86 sezonunu 2. sırada tamamlayan Galatasaray, kupa yarı finalinde elendiği Altay ile Başbakanlık Kupası'nda karşılaşmıştı. 6 Haziran 1986'da Galatasaray kupada Altay'ı 8-1 yenerken gollerin 5'i Erdal Keser'den gelmişti...

    Galatasaray formasıyla Avrupa Gol Kralı olan , sarı kırmızılı ekipte 2 kez bir maçta 5 gol attı. Bunlardan ilki 4 Mart 1990'da 5-0 kazanılan Adanaspor karşılaşmasıydı. İkincisi ise 1990-91 sezonunun son karşılaşması olan ve 6-2 biten Aydınspor mücadelesiydi.

    2000 yılında transfer edilen Mario , 19 Ağustos 2000'deki 7-0'lık Erzurumspor maçında rakip ağlara 5 gol birden atarken;17 yıl sonra Lukas 24Erzincan ağlarını 5 kez havalandırdı.

    1. 25 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:49
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