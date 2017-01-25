 Ontivero'nun son durağı Şili – Fotomaç – 25 Ocak 2017
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    25 Ocak 2017, Çarşamba
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    Ontivero'nun son durağı Şili

    Ontivero'nun son durağı Şili

    Galatasaray'ın devre arasında yollarını ayırdığı Arjantinli futbolcu , Şili Premier Lig ekibi ile sözleşme imzaladı.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Ontivero ile basın mensupları karşısında resmi sözleşme imzalandığı bildirildi.

    Sarı-kırmızılı kulübün 2013-2014 sezonu devre arasında Uruguay ekibi Fenix'ten kadrosuna dahil ettiği Ontivero, Galatasaray formasıyla sadece 5 resmi maçta görev yaptı. Arjantinli futbolcu, Gaziantepspor'un yanı sıra Macaristan'ın Honved, Slovenya'nın Olimpija ve Kanada'nın Montreal Impact takımlarında kiralık olarak forma giydi.

    1. 25 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:46
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