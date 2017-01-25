Ontivero'nun son durağı Şili

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Ontivero ile basın mensupları karşısında resmi sözleşme imzalandığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulübün 2013-2014 sezonu devre arasında Uruguay ekibi Fenix'ten kadrosuna dahil ettiği Ontivero, Galatasaray formasıyla sadece 5 resmi maçta görev yaptı. Arjantinli futbolcu, Gaziantepspor'un yanı sıra Macaristan'ın Honved, Slovenya'nın Olimpija ve Kanada'nın Montreal Impact takımlarında kiralık olarak forma giydi.