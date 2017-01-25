 Norwich denemeye aldı – Fotomaç – 25 Ocak 2017
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    25 Ocak 2017, Çarşamba
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    Norwich denemeye aldı

    Norwich denemeye aldı
    G.Saray'ın gönderdiği Jem Karacan, Norwich takımı denemeye alındı. Sarı-kırmızılı ekibin, Reading'den büyük umutlarla transfer ettiği 27 yaşındaki futbolcu, Bursaspor'a kiralanmış ama yer bulamamıştı.
    1. 25 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:38
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