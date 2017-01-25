 ''Maske takmayacağım'' – Fotomaç – 25 Ocak 2017
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    25 Ocak 2017, Çarşamba
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    ''Maske takmayacağım''

    ''Maske takmayacağım''

    Karabük maçında verdiği hatalı penaltı kararının ardından Cüneyt Çakır'ı hedef alan , ceza kuruluna sevk edilmeyi beklemediğini söyledi.

    Nazifoğlu, "25 milyonluk camianın temsilcisi olarak bir zahmet konuşayım! Maskeli balo oynanıyor Türk futbolunda. Ama ben maske takmayacağım" dedi.

    BAŞKAN PARA ARIYOR
    Yönetici , eleştirilerin odağında yer alan Riekerink ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Kendisini dinlediklerini ve takımla ilgili bilgi aldıklarını kaydeden Nazifoğlu, "Onun da kendine göre haklı sebepleri var." derken Hollandalı hocanın transfer talebinde bulunduğunu, Başkan Özbek'in para aradığını ifade etti.

    BU AY KRİZ BİTECEK
    Beyaz TV'de açıklamalarda bulunan Levent Nazifoğlu, Ünal Aysal'ın Galatasaray yönetimini hedef alan sözlerine de yanıt verdi. Nazifoğlu, " Ünal Aysal kaçıp gitti. 2022'ye kadar kulübün kasasına 1 kuruş girmeyecek" diye konuştu. Nazifoğlu, "Futbolcu kardeşlerim de bilsin. Bu ay sonundan itibaren maddi sıkıntı sona erecek" diye konuştu.
    1. 25 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:42
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