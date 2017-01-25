''Maske takmayacağım''
Karabük maçında verdiği hatalı penaltı kararının ardından Cüneyt Çakır'ı hedef alan Levent Nazifoğlu, ceza kuruluna sevk edilmeyi beklemediğini söyledi.
Nazifoğlu, "25 milyonluk camianın temsilcisi olarak bir zahmet konuşayım! Maskeli balo oynanıyor Türk futbolunda. Ama ben maske takmayacağım" dedi.
BAŞKAN PARA ARIYOR
Yönetici Levent Nazifoğlu, eleştirilerin odağında yer alan Riekerink ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Kendisini dinlediklerini ve takımla ilgili bilgi aldıklarını kaydeden Nazifoğlu, "Onun da kendine göre haklı sebepleri var." derken Hollandalı hocanın transfer talebinde bulunduğunu, Başkan Özbek'in para aradığını ifade etti.
BU AY KRİZ BİTECEK
Beyaz TV'de açıklamalarda bulunan Levent Nazifoğlu, Ünal Aysal'ın Galatasaray yönetimini hedef alan sözlerine de yanıt verdi. Nazifoğlu, " Ünal Aysal kaçıp gitti. 2022'ye kadar kulübün kasasına 1 kuruş girmeyecek" diye konuştu. Nazifoğlu, "Futbolcu kardeşlerim de bilsin. Bu ay sonundan itibaren maddi sıkıntı sona erecek" diye konuştu.
BAŞKAN PARA ARIYOR
Yönetici Levent Nazifoğlu, eleştirilerin odağında yer alan Riekerink ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Kendisini dinlediklerini ve takımla ilgili bilgi aldıklarını kaydeden Nazifoğlu, "Onun da kendine göre haklı sebepleri var." derken Hollandalı hocanın transfer talebinde bulunduğunu, Başkan Özbek'in para aradığını ifade etti.
BU AY KRİZ BİTECEK
Beyaz TV'de açıklamalarda bulunan Levent Nazifoğlu, Ünal Aysal'ın Galatasaray yönetimini hedef alan sözlerine de yanıt verdi. Nazifoğlu, " Ünal Aysal kaçıp gitti. 2022'ye kadar kulübün kasasına 1 kuruş girmeyecek" diye konuştu. Nazifoğlu, "Futbolcu kardeşlerim de bilsin. Bu ay sonundan itibaren maddi sıkıntı sona erecek" diye konuştu.
- 25 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rodallega resmen Trabzonspor'da
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ali 32 Yaş, çok da ileri değil, Selçuk İnan 35 yaşında! Rodallega çok iyi bir transfer, son üç yılın en iyi santrforu, Trabzon'a gelen.
- Çok daha iyi olacağız
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Rebel Muhammet besir golcu oynatsana cocugu yusuf yazici nasil oynuyo simdi illaki yabancimi olacak sunk N doye?
- Beşiktaş'tan Demba Ba bombası
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BJK CENK SAKATLANSA SADECE ÖMER KALIYOR ? EN KÖTÜ DEMBABA YINE İYİDİR.
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