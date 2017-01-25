Karabük maçı kupayı vurdu!

Cimbom'un geçtiğimiz hafta sonu lig maçında Karabükspor'a deplasmanda 2-1 yenilmesinin etkileri Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 24Erzincan karşılaşmasını olumsuz etkiledi. Tribünlerde 1500-2000 civarında taraftar vardı. 300 kadar 24Erzincan taraftarı da tribünlerdeki yerlerini aldı. Erzincan'ın plakası olan 24. dakikada şov yaptılar.