 Karabük maçı kupayı vurdu! – Fotomaç – 25 Ocak 2017
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    25 Ocak 2017, Çarşamba
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    Karabük maçı kupayı vurdu!

    Karabük maçı kupayı vurdu!
    Cimbom'un geçtiğimiz hafta sonu lig maçında Karabükspor'a deplasmanda 2-1 yenilmesinin etkileri Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 24Erzincan karşılaşmasını olumsuz etkiledi. Tribünlerde 1500-2000 civarında taraftar vardı. 300 kadar 24Erzincan taraftarı da tribünlerdeki yerlerini aldı. Erzincan'ın plakası olan 24. dakikada şov yaptılar.
    1. 25 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:15
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