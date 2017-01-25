 Kadro dışı kaldı – Fotomaç – 25 Ocak 2017
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    25 Ocak 2017, Çarşamba
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    Kadro dışı kaldı

    Kadro dışı kaldı
    , G.Saray ile anılan Harold Preciado'yu kadro dışı bıraktı. Çin'den gelen 7 milyon euro'luk teklife Brezilya ve Türk ekiplerinin yaklaşamadığı ve Kolombiyalı golcünün, Çin'e gideceği ifade edildi.
    1. 25 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:52
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