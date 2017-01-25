 Josue’ye talip oldu – Fotomaç – 25 Ocak 2017
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    25 Ocak 2017, Çarşamba
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    Josue’ye talip oldu

    Josue’ye talip oldu
    , 'ın kadro düşünmediği Josue Pesqueira'yı transfer etmek için harekete geçti. Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Karadeniz ekibinin, Portekizli oyuncuyu kiralamak istediği ve şartlarını sorduğu ifade edildi. Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan isimlerden biri olan Josue için tarafların bir kez daha bir araya geleceği açıklandı.
    1. 25 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:50
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