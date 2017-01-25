 Japonlar cimri çıktı – Fotomaç – 25 Ocak 2017
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    25 Ocak 2017, Çarşamba
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    Japonlar cimri çıktı

    Japonlar cimri çıktı

    , Podolski için ilk teklifini bildirdi ancak beklentilerin altında kaldı.

    , transfer yapmak için kaynak arayan Lukas Podolski'nin transferini beklerken Alman oyuncunun takımdan ayrılma ihtimali her geçen gün azalıyor. Başarılı futbolcuya, son olarak Japonya'nın Vissel Kobe takımı talip olurken ilk teklifini de iletti. Ancak Japonların, teklifi çok aşağıda kaldı. Galatasaray, Podolski için 7 milyon euro isterken Kobe, 3 milyon euro'luk bir öneride bulundu. Teklif kibarca geri çevrildi.
    1. 25 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:44
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