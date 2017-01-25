Japonlar cimri çıktı
Vissel Kobe, Podolski için ilk teklifini bildirdi ancak beklentilerin altında kaldı.
Galatasaray, transfer yapmak için kaynak arayan Lukas Podolski'nin transferini beklerken Alman oyuncunun takımdan ayrılma ihtimali her geçen gün azalıyor. Başarılı futbolcuya, son olarak Japonya'nın Vissel Kobe takımı talip olurken ilk teklifini de iletti. Ancak Japonların, teklifi çok aşağıda kaldı. Galatasaray, Podolski için 7 milyon euro isterken Kobe, 3 milyon euro'luk bir öneride bulundu. Teklif kibarca geri çevrildi.
- 25 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rodallega resmen Trabzonspor'da
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ali 32 Yaş, çok da ileri değil, Selçuk İnan 35 yaşında! Rodallega çok iyi bir transfer, son üç yılın en iyi santrforu, Trabzon'a gelen.
- Çok daha iyi olacağız
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Rebel Muhammet besir golcu oynatsana cocugu yusuf yazici nasil oynuyo simdi illaki yabancimi olacak sunk N doye?
- Beşiktaş'tan Demba Ba bombası
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BJK CENK SAKATLANSA SADECE ÖMER KALIYOR ? EN KÖTÜ DEMBABA YINE İYİDİR.
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