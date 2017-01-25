Japonlar cimri çıktı

transfer yapmak için kaynak arayantransferini beklerkenoyuncunun takımdan ayrılma ihtimali her geçen gün azalıyor. Başarılı futbolcuya, son olaraktakımı talip olurken ilk teklifini de iletti. Ancak Japonların, teklifi çok aşağıda kaldı. Galatasaray, Podolski için 7 milyon euro isterken Kobe, 3 milyon euro'luk bir öneride bulundu. Teklif kibarca geri çevrildi.