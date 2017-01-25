 Hamit’in yerine Jordan Ferri – Fotomaç – 25 Ocak 2017
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HEPSİ
    25 Ocak 2017, Çarşamba
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    Hamit’in yerine

    Hamit’in yerine Jordan Ferri

    Sarı-kırmızılı yönetimin, ile masaya oturduğu iddia edildi.

    Hamit Altıntop'un gönderilmesi ve Selçuk'un formsuzluğu nedeniyle orta sahaya takviye yapmak isteyen yönetimin, Lyon'dan Jordan Ferri'ye talip olduğu öğrenildi. 24 yaşındaki oyuncu için ile temas kurulurken Fransız kulübünün, 7.5 milyon euro bonservis bedeli istemesi sonucu transferin çıkmaza girdiği ifade edildi. Galatasaray'ın Ferri için bir de kiralık formülünü denemek istediği belirtildi.
    1. 25 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:15
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