Hamit’in yerine Jordan Ferri
Sarı-kırmızılı yönetimin, Lyon ile masaya oturduğu iddia edildi.
Hamit Altıntop'un gönderilmesi ve Selçuk'un formsuzluğu nedeniyle orta sahaya takviye yapmak isteyen yönetimin, Lyon'dan Jordan Ferri'ye talip olduğu öğrenildi. 24 yaşındaki oyuncu için Lyon ile temas kurulurken Fransız kulübünün, 7.5 milyon euro bonservis bedeli istemesi sonucu transferin çıkmaza girdiği ifade edildi. Galatasaray'ın Ferri için bir de kiralık formülünü denemek istediği belirtildi.
- 25 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rodallega resmen Trabzonspor'da
Toplam 29
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ali 32 Yaş, çok da ileri değil, Selçuk İnan 35 yaşında! Rodallega çok iyi bir transfer, son üç yılın en iyi santrforu, Trabzon'a gelen.
- Çok daha iyi olacağız
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Rebel Muhammet besir golcu oynatsana cocugu yusuf yazici nasil oynuyo simdi illaki yabancimi olacak sunk N doye?
- Beşiktaş'tan Demba Ba bombası
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BJK CENK SAKATLANSA SADECE ÖMER KALIYOR ? EN KÖTÜ DEMBABA YINE İYİDİR.
Hamit’in yerine Jordan Ferri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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