 Galatasaray farklı kazandı – Fotomaç – 25 Ocak 2017
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    25 Ocak 2017, Çarşamba
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    farklı kazandı

    Galatasaray farklı kazandı

    Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 tur rövanş maçında Macaristan'ın takımını 81-49 yendi.

    Deplasmandaki ilk maçta da rakibini 71-67 mağlup eden sarı-kırmızılılar, kupada son 8 turuna yükseldi.

    Salon: Abdi İpekçi

    Hakemler: Maka Kupatadze (Gürcistan), Alijya Ferevski (Makedonya), Milosav Kaludjerovic (Karadağ)

    Galatasaray: Işıl Alben 11,Jefferson 23, Pınar Demirok 5, Papova 14, Vitola 10, Cansu Köksal 2, Traore 5, Eda Şahin, Deniz Çolakoğlu, İrem Naz Topuz 5, İnci Güçlü 2, Seda Deniz 4

    PEAC Pecs: Mandic 4, Zele 8, Raksanyı 14, Licskai 4, Kuster 8, Juhasz 3, Sıksniute 6, Reka Szucs 2, Sellei, Lilla Szucs

    1. Periyot: 21-12

    Devre: 40-25

    3. Periyot: 68-39

    1. 25 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:24
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