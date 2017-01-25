Galatasaray farklı kazandı
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 tur rövanş maçında Macaristan'ın PEAC Pecs takımını 81-49 yendi.
Deplasmandaki ilk maçta da rakibini 71-67 mağlup eden sarı-kırmızılılar, kupada son 8 turuna yükseldi.
Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Maka Kupatadze (Gürcistan), Alijya Ferevski (Makedonya), Milosav Kaludjerovic (Karadağ)
Galatasaray: Işıl Alben 11,Jefferson 23, Pınar Demirok 5, Papova 14, Vitola 10, Cansu Köksal 2, Traore 5, Eda Şahin, Deniz Çolakoğlu, İrem Naz Topuz 5, İnci Güçlü 2, Seda Deniz 4
PEAC Pecs: Mandic 4, Zele 8, Raksanyı 14, Licskai 4, Kuster 8, Juhasz 3, Sıksniute 6, Reka Szucs 2, Sellei, Lilla Szucs
1. Periyot: 21-12
Devre: 40-25
3. Periyot: 68-39
- 25 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:24
- Alex Telles kavgası
Toplam 5
Yorum
Socrat Ali kırcı haklısın dostum. Bu futbolcu Turkiye'deyken kimse yüzüne bakmıyordu. Transfer olunca kuş mu kondurdu şimdi. Ayıp valla
- Fenerbahçe'den bilet tepkisi
Toplam 1
Yorum
Sneijder_W Kayserispor'un forma rengini bilen 4 (dört) febeliye bedava bilet vereceğim. 4 yıldızın şerefine dört kişiye. Madem pahalı diyorsunuz işte
- Fenerbahçe - Amed Sportif | Canlı Yayın
Toplam 1
Yorum
Sneijder_W Boşuna masraf ediyorlar kupayı kimin alacağı belli. Müzemizde yer kalmadı ama olsun. Gerekirse AVM'lerde depo kiralarız.
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