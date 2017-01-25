Derdiyok riske edilmedi
Cimbom'da teknik direktör Jan Olde Riekerink dün akşamki 24Erzincanspor karşılaşmasında as futbolcularına yer verdi. Aralarında sadece Eren Derdiyok kadroda yoktu. Başarılı forvetin adalesinde ağrılar bulunduğu, bu sebeple dünkü mücadelede riske edilmediği öğrenildi.
- 25 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rodallega resmen Trabzonspor'da
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ali 32 Yaş, çok da ileri değil, Selçuk İnan 35 yaşında! Rodallega çok iyi bir transfer, son üç yılın en iyi santrforu, Trabzon'a gelen.
- Çok daha iyi olacağız
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Rebel Muhammet besir golcu oynatsana cocugu yusuf yazici nasil oynuyo simdi illaki yabancimi olacak sunk N doye?
- Beşiktaş'tan Demba Ba bombası
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BJK CENK SAKATLANSA SADECE ÖMER KALIYOR ? EN KÖTÜ DEMBABA YINE İYİDİR.
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