 Derdiyok riske edilmedi – Fotomaç – 25 Ocak 2017
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    25 Ocak 2017, Çarşamba
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    Derdiyok riske edilmedi

    Derdiyok riske edilmedi
    Cimbom'da teknik direktör dün akşamki karşılaşmasında as futbolcularına yer verdi. Aralarında sadece kadroda yoktu. Başarılı forvetin adalesinde ağrılar bulunduğu, bu sebeple dünkü mücadelede riske edilmediği öğrenildi.
    1. 25 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:16
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