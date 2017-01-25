De Jong Akhisar maçında cezalı

Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusu dün 24Erzincanspor karşılaşmasında kırmızı kart gördü.

Karşılaşmaya çok istekli başlayan Hollandalı ön libero art arta gördüğü kartlarla hakem Serkan Tokat tarafından oyun dışına gönderildi. Tecrübeli futbolcu dakikalar 31'i gösterirken kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. De Jong gördüğü bu kartla hafta sonu Süper Lig'de oynanacak Akhisar Belediyespor karşılaşmasında cezalı duruma düştü. De Jong'un yerine ise kimin oynayacağı henüz belirsiz. Tolga Ciğerci'nin uzun süredir forma giymemesi camiayı endişelendiriyor.



