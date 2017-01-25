 De Jong Akhisar maçında cezalı – Fotomaç – 25 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Ocak 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    De Jong Akhisar maçında cezalı

    De Jong Akhisar maçında cezalı

    Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusu dün 24Erzincanspor karşılaşmasında kırmızı kart gördü.

    Karşılaşmaya çok istekli başlayan Hollandalı ön libero art arta gördüğü kartlarla hakem Serkan Tokat tarafından oyun dışına gönderildi. Tecrübeli futbolcu dakikalar 31'i gösterirken kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. De Jong gördüğü bu kartla hafta sonu Süper Lig'de oynanacak Akhisar Belediyespor karşılaşmasında cezalı duruma düştü. De Jong'un yerine ise kimin oynayacağı henüz belirsiz. Tolga Ciğerci'nin uzun süredir forma giymemesi camiayı endişelendiriyor.

    1. 25 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    De Jong Akhisar maçında cezalı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.