Aslan tur için sahada
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında bugün Macaristan ekibi PEAC Pecs'i ağırlayacak.
Cimbom, deplasmanda yaptığı ilk maçı 71-67 kazanarak, hem namağlup unvanını sürdürmüş hem de tur için önemli bir avantaj elde etmişti. Sarı-kırmızılı ekip, her türlü galibiyette adını son 8 turuna yazdıracak. Ayrıca 3 ve daha az farklı mağlubiyetlerde de tur atlayacak.
Kadın basketbolunda Avrupa'nın iki numaralı organizasyonunda mücadele eden sarı-kırmızılı takım, doğrudan katıldığı C Grubu'nda yaptığı 6 maçı da kazanarak, son 16 turuna yükseldi. Seyircisi önünde kazanırsa 8 takım arasına adını yazdıracak.
Kadın basketbolunda Avrupa'nın iki numaralı organizasyonunda mücadele eden sarı-kırmızılı takım, doğrudan katıldığı C Grubu'nda yaptığı 6 maçı da kazanarak, son 16 turuna yükseldi. Seyircisi önünde kazanırsa 8 takım arasına adını yazdıracak.
- 25 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rodallega resmen Trabzonspor'da
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ali 32 Yaş, çok da ileri değil, Selçuk İnan 35 yaşında! Rodallega çok iyi bir transfer, son üç yılın en iyi santrforu, Trabzon'a gelen.
- Çok daha iyi olacağız
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Rebel Muhammet besir golcu oynatsana cocugu yusuf yazici nasil oynuyo simdi illaki yabancimi olacak sunk N doye?
- Beşiktaş'tan Demba Ba bombası
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BJK CENK SAKATLANSA SADECE ÖMER KALIYOR ? EN KÖTÜ DEMBABA YINE İYİDİR.
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