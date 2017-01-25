 Aslan tur için sahada – Fotomaç – 25 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Ocak 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Aslan tur için sahada

    Aslan tur için sahada

    Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında bugün Macaristan ekibi PEAC Pecs'i ağırlayacak.

    Cimbom, deplasmanda yaptığı ilk maçı 71-67 kazanarak, hem namağlup unvanını sürdürmüş hem de tur için önemli bir avantaj elde etmişti. Sarı-kırmızılı ekip, her türlü galibiyette adını son 8 turuna yazdıracak. Ayrıca 3 ve daha az farklı mağlubiyetlerde de tur atlayacak.

    Kadın basketbolunda Avrupa'nın iki numaralı organizasyonunda mücadele eden sarı-kırmızılı takım, doğrudan katıldığı C Grubu'nda yaptığı 6 maçı da kazanarak, son 16 turuna yükseldi. Seyircisi önünde kazanırsa 8 takım arasına adını yazdıracak.
    1. 25 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:48
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aslan tur için sahada haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.