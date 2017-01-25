Aslan tur için sahada

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında bugün Macaristan ekibi PEAC Pecs'i ağırlayacak.

Cimbom, deplasmanda yaptığı ilk maçı 71-67 kazanarak, hem namağlup unvanını sürdürmüş hem de tur için önemli bir avantaj elde etmişti. Sarı-kırmızılı ekip, her türlü galibiyette adını son 8 turuna yazdıracak. Ayrıca 3 ve daha az farklı mağlubiyetlerde de tur atlayacak.



Kadın basketbolunda Avrupa'nın iki numaralı organizasyonunda mücadele eden sarı-kırmızılı takım, doğrudan katıldığı C Grubu'nda yaptığı 6 maçı da kazanarak, son 16 turuna yükseldi. Seyircisi önünde kazanırsa 8 takım arasına adını yazdıracak.