 Zırhlı araç bile istedi – Fotomaç – 24 Ocak 2017
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    24 Ocak 2017, Salı
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    Zırhlı araç bile istedi

    Zırhlı araç bile istedi
    Amerika'dan ayrılan Didier Drogba, kendisine talip olan Corinthians kulübünden istedikleriyle şaşkınlık yarattı. Fildişili futbolcu, aylık 120 bin dolar maaşın yanı sıra, ülkenin en lüks yerinden bir ev, bir adet zırhlı araç ile bir tane Portekizce ve İngilizce konuşabilen tam zamanlı tercüman talep etti.
    1. 24 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:53
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