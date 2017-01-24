Zırhlı araç bile istedi

Amerika'dan ayrılan Didier Drogba, kendisine talip olan Corinthians kulübünden istedikleriyle şaşkınlık yarattı. Fildişili futbolcu, aylık 120 bin dolar maaşın yanı sıra, ülkenin en lüks yerinden bir ev, bir adet zırhlı araç ile bir tane Portekizce ve İngilizce konuşabilen tam zamanlı tercüman talep etti.