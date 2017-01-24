Voleybolda hedef zafer
Galatasaray, Voleybol Kadınlar CEV Kupası 16'lı finaller ikinci maçında Franches Montagnes'i ağırlayacak. Burhan Felek Spor Salonu'ndaki maç 18.30'da başlayacak. Cimbom ilk mücadeleyi deplasmanda 3-1 kazanarak büyük bir avantaj elde etmişti.
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 21:54
FOTOMAÇ GÜNDEM
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