 Voleybolda hedef zafer – Fotomaç – 24 Ocak 2017
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    24 Ocak 2017, Salı
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    Voleybolda hedef zafer

    Voleybolda hedef zafer
    Galatasaray, Voleybol Kadınlar CEV Kupası 16'lı finaller ikinci maçında Franches Montagnes'i ağırlayacak. Burhan Felek Spor Salonu'ndaki maç 18.30'da başlayacak. Cimbom ilk mücadeleyi deplasmanda 3-1 kazanarak büyük bir avantaj elde etmişti.
    1. 24 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:54
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