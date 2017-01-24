Tur için sahada
Son 3 kupayı müzesine götüren Galatasaray, E Grubu’ndaki son maçında 24Erzincan’ı ağırlıyor. Sarı-kırmızılılar evinde kaybetmezse turu geçecek.
Galatasaray bu sezonun en kritik maçlarından birine çıkıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nı üst üste 3 kez kazanan sarı-kırmızılılar bu defa grup aşamasında zorlandı. Liderliği Tuzlaspor'a kaptıran Cimbom işini son maça bırakmış durumda. Aslan bugün 18.30'da TT Arena'da 24Erzincanspor'u konuk edecek. A2 ekranlarından HD kalitesiyle yayınlanacak mücadeleyi Serkan Tokat yönetecek. Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink bu karşılaşmaya büyük önem veriyor ve as oyuncularını 11'de sahaya sürecek. Sneijder'in forma giymesinin beklenmediği maçta taktik 4-4-2 olacak.
RİEKERİNK: HAFİFE ALMAYIN
Jan Olde Riekerink oyuncularıyla, 24Erzincan maçı öncesi toplantı düzenleyerek uyarılarda bulundu. Hollandalı çalıştırıcı "Sakin rakibi hafife almayın. Bu tip maçlarda canımız çok yandı. Herkes konsantre olsun ve 90 dakika boyunca işini yapsın. Bu maçı mutlaka kazanmalıyız" ifadelerini kullandı.
RİEKERİNK: HAFİFE ALMAYIN
Jan Olde Riekerink oyuncularıyla, 24Erzincan maçı öncesi toplantı düzenleyerek uyarılarda bulundu. Hollandalı çalıştırıcı "Sakin rakibi hafife almayın. Bu tip maçlarda canımız çok yandı. Herkes konsantre olsun ve 90 dakika boyunca işini yapsın. Bu maçı mutlaka kazanmalıyız" ifadelerini kullandı.
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 21:50
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