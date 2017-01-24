Sinan Gümüş sahaya iniyor

Son olarak 25 Kasım'da oynanan Bursa maçında forma giyen Sinan Gümüş sakatlığını tamamen atlattı. İki ay sahalardan uzak kalan ve yeniden takımla çalışmalara başlayan yıldız futbolcu, tam da Galatasaray'ın forvette sıkıntı yaşadığı bir dönemde iyileşirken bugün oynaması bekleniyor.