 Rakip Maccabi Fox – Fotomaç – 24 Ocak 2017
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    24 Ocak 2017, Salı
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    Rakip

    Rakip Maccabi Fox

    ’de Cimbom, İsrail ekibini konuk edecek. Salona sadece Türk ve Galatasaray bayrakları alınacak.

    Avrupa'da bu sezon potada hüsran yaşayan Aslan bugün 20.00'de Maccabi Fox'u ağırlayacak. Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki mücadelede sarı-kırmızılıların hedefi 19. karşılaşmada 6. galibiyeti almak olacak. İsrail ekibiyle oynanacak karşılaşma için salona sadece Türk ve Galatasaray bayraklarının alınacağı açıklandı.
    1. 24 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:52
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