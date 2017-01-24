 Poldi çılgınlığı – Fotomaç – 24 Ocak 2017
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    24 Ocak 2017, Salı
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    Poldi çılgınlığı

    Poldi çılgınlığı

    Japonlar, dört gözle Podolski’nin gelmesini beklerken yıldız futbolcu efsane çizgi film Kaptan Tsubasa’ya da konu oldu.

    Japonya'yı heyecanı sardı. Japon taraftarlar, Alman yıldızla ilgili gelişmeleri, haberleri merakla takip ederken rakip takım taraftarı ise Podolski'nin gelmesi halinde Vissel Kobe'yi tutmaya başlayacaklarını ifade etti. Podolski'nin transferi efsane çizgi film "Kaptan Tsubasa'ya" da konu oldu. Tsubasa, son bölümde Podolski gelirse Japonya'da kendisiyle oynamaktan onur duyacağını söyledi.
    1. 24 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:51
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