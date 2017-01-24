Türk Telekom Arena'da Podolski'nin gecesi... Transferde adı Japon kulüpleriyle anılan Alman yıldız, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 24 Erzincanspor karşısında tur biletini adeta tek başına söktü aldı.

Liderliği kaptıran Riekerink'in öğrencileri olası mağlubiyette, 3 sene üst üste müzeye götürdüğü Türkiye Kupası'nda hüsrana uğrayacak ve grup aşamalarında veda diyecekti. Ancak Lukas Podolski Galatasaray'ı kupada tutan isim oldu.

Galatasaray'ın 6 golünün 5'ini atan Lukas Podolski tarihi performansıyla takımını sırtladı.





Golcü futbolcu ilk 10 dakikaya 2 gol sığdırdı ancak 24 Elazığspor pes etmedi ve inanılmaz bir geri dönüşle 15'te Yasin Dülger, 25'te Ahmet Kaan Ergün'ün golleriyle skoru 2-2'ye getirmeyi başardı.

27'de yeni transfer Garry Rodrigues sahneye çıktı. 31. dakikada De Jong'un kırmızı kart gördü ve 5 golün atıldığı ilk yarıyı G.Saray 3-2 önde ve 1 kişi eksik kapadı.

Sahada adeta devleşen Alman yıldızı G.Saray'ın 10 kişi kalması da durduramadı. Podolski ikinci yarıda da bıraktığı yerden gollere devam etti. 50'de skoru 4-2 yapan Podolski, 55 ve 63'te kendisinin 5. takımının 6. golünü atarak ikinci hat-trick'e koşuyordu ki Riekerink 84'te Alman oyuncuya 'bu günlük yeter' dedi ve yıldız isim alkışlar arasında kenara geldi.

Lukas Podolski, Ziraat Türkiye Kupasında oynadığı sekiz maçta 11 gol atmayı başardı.

Karşılaşmada Wesley Sneijder'in 2 şutunda direkler gole izin vermedi.