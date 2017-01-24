''Kulübü küçülttüler''
''Bu yönetim G.Saray'a destek için geldi ama performansları yetersiz. Mevcut yönetim küçülerek başarı istiyor. Kimleri aldığım ortada. Dönmem için mesaj yağmuru var. Taraftarın çağrısına kulak vermeliyiz. Riekerink konusunda yorum yapmam ama ben büyüme taraftarıyım.''
Galatasaray'da eski başkan Ünal Aysal, TRT Radyo'ya konuştu. Aysal'ın birbirinden çarpıcı açıklamaları sarı-kırmızılı kulisleri de hareketlendirdi. Cimbom'un eski başkanı ilk olarak geri dönüp dönmeyeceği sorusunu cevapladı. Net konuşmadı ama yeniden aday olacağının sinyalini verdi. Aysal "Günlerdir inanılmaz bir mesaj yağmuru var. Geri dönmem için çağrılar var. Özlem mesajları var. E-Mail adresim doldu. Galatasaray'da seçim var, kurullar var. Ünal Aysal istediği geliyor diye bir şey olamaz. Taraftarın sesine kulak vermek zorundayız" diye konuştu.
TARZIMIZ FARKLI!
Ünal Aysal'a göreve gelmesi halinde teknik direktör Jan Olde Riekerink ile çalışıp çalışmayacağı sorusu yöneltildi. Eski başkan "Riekerink konusunda yorum yapmam doğru olmaz ama ben büyüme taraftarıyım. Benim seçtiğim teknik direktörler ile yeni yönetimin teknik direktör seçme tarzları farklı. Benim olduğum dönemde kimleri aldığım ortada. Şu anki yönetimin tarzı küçülmeye yönelik, benim stratejim büyümeye yönelikti" ifadelerini kullandı.
ZARARDA KESİNLİKLE ARTIŞ YOKTU
Geldiğim zaman ile gittiğim zaman arasında zararlarda büyük bir artış yoktu. Görev yaptığımız dönemde önemli yatırımlarımız oldu. Bu normal bir durum. Dursun Özbek, Galatasaray'a destek olmak için geldi ama şu ana kadar iyi bir yönetim gösteremedi. İyi bir performans göremedik. Düzelebilir ama bu durum. G.Saray içinden 8-10 tane başkan adayı çıkabilir."
DİDİER DROGBA YÖNETİCİ OLMALI
Drogba'yı şu an futbolcu olarak transfer etmek Galatasaray'a bir şey eklemez. Ancak onu yönetime getirirseniz katkısı olur. Ben olsam Drogba'yı yönetici yapardım. Kendisini yakından tanıyorum yakışırdı. Futbolda başarılı olan çoğu sporcu artık yönetici. Bu arada Riva ve Florya'nın satışı sorun. Bu kontrat gözden geçirilmeli"
KAMPANYA BAŞLADI: AYSAL GÖREVE
Bir grup Galatasaray taraftarı, Ünal Aysal'ın geri dönmesi için imza kampanyası başlattı. Change.org sitesinden başlayan kampanya kısa sürede binlere ulaşırken "Kulübe tüm branşlarda yükselen bir ivme yaşatan Aysal'ı göreve davet ediyoruz" denildi. Aysal'ın kabul etmesi için efsane isim Metin Oktay'ın "Bizi sevenleri üzmeyelim baba" sözü hatırlatıldı.
TARZIMIZ FARKLI!
Ünal Aysal'a göreve gelmesi halinde teknik direktör Jan Olde Riekerink ile çalışıp çalışmayacağı sorusu yöneltildi. Eski başkan "Riekerink konusunda yorum yapmam doğru olmaz ama ben büyüme taraftarıyım. Benim seçtiğim teknik direktörler ile yeni yönetimin teknik direktör seçme tarzları farklı. Benim olduğum dönemde kimleri aldığım ortada. Şu anki yönetimin tarzı küçülmeye yönelik, benim stratejim büyümeye yönelikti" ifadelerini kullandı.
ZARARDA KESİNLİKLE ARTIŞ YOKTU
Geldiğim zaman ile gittiğim zaman arasında zararlarda büyük bir artış yoktu. Görev yaptığımız dönemde önemli yatırımlarımız oldu. Bu normal bir durum. Dursun Özbek, Galatasaray'a destek olmak için geldi ama şu ana kadar iyi bir yönetim gösteremedi. İyi bir performans göremedik. Düzelebilir ama bu durum. G.Saray içinden 8-10 tane başkan adayı çıkabilir."
DİDİER DROGBA YÖNETİCİ OLMALI
Drogba'yı şu an futbolcu olarak transfer etmek Galatasaray'a bir şey eklemez. Ancak onu yönetime getirirseniz katkısı olur. Ben olsam Drogba'yı yönetici yapardım. Kendisini yakından tanıyorum yakışırdı. Futbolda başarılı olan çoğu sporcu artık yönetici. Bu arada Riva ve Florya'nın satışı sorun. Bu kontrat gözden geçirilmeli"
KAMPANYA BAŞLADI: AYSAL GÖREVE
Bir grup Galatasaray taraftarı, Ünal Aysal'ın geri dönmesi için imza kampanyası başlattı. Change.org sitesinden başlayan kampanya kısa sürede binlere ulaşırken "Kulübe tüm branşlarda yükselen bir ivme yaşatan Aysal'ı göreve davet ediyoruz" denildi. Aysal'ın kabul etmesi için efsane isim Metin Oktay'ın "Bizi sevenleri üzmeyelim baba" sözü hatırlatıldı.
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 21:46
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