 Josue kararı çok kızdırdı – Fotomaç – 24 Ocak 2017
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    24 Ocak 2017, Salı
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    kararı çok kızdırdı

    Josue kararı çok kızdırdı

    Riekerink’in formsuz Portekizliyi 11’e koyup 84 dakika sabretmesi yönetimin sabrını taşırdı. Tercihi sorulacak.

    Birçok kesimin "Galatasaray için yetersiz" demesine rağmen yönetimin arkasında durduğu Jan Olde Riekerink son desteğini de kaybetmek üzere. Hollandalı teknik adamın formsuz olmasına rağmen Karabük'e karşı Josue'ye 11'de şans vermesi, 84 dakikada sahada tutması kızdırdı. Yönetim, Riekerink'i görüşme odasına çağıracak.
    1. 24 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:51
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